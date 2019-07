Malore in aeroporto per un 64enne, defibrillatore gli salva la vita

Provvidenziale l’intervento di un’infermiera. Una storia a lieto fine

Di: Alessandro Congia

Mancavano pochi minuti prima dell’imbarco per Pisa, poi l’uomo si è improvvisamente accasciato a terra. Un uomo 64enne è stato colpito da un infarto allo scalo aeroportuale di Cagliari-Elmas, accanto a lui un’infermiera che si è immediatamente accorta della gravità del fatto e si è attivata subito utilizzando il defibrillatore installato in prossimità della zona imbarchi.

In appoggio alla donna, il personale Sogaer, la guardia medica aeroportuale: il 64enne è stato salvato in extremis e trasportato immediatamente in ospedale con l’ambulanza del 118. Fortunatamente una storia finita bene.