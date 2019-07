Furto di energia elettrica, due persone denunciate dai Carabinieri

Prosegue la lotta alle manomissioni di contatori di energia elettrica e della rete idrica, da parte dei militari del Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro

Di: Alessandro Congia

Questa volta a finire tra le persone indagate sono due persone rispettivamente di 34 e 36 anni, accusati di aver sottratto fraudolentemente energia elettrica. Nella mattinata di mercoledì 24 luglio, durante un servizio specifico di controllo, predisposto dal Comando Compagnia di Isili, svolto unitamente a personale della società E-Distribuzione s.p.a., denunciavano alla competente Autorità Giudiziaria due persone del posto, per il reato furto aggravato continuato.

Nel corso dell'ispezione un contatore di un esercizio commerciale, i Carabinieri hanno rinvenuto, posizionato ad arte sopra l’apparecchio, un magnete che permetteva di rallentare la registrazione dei consumi.

L’attività posta in essere dall’Arma di Isili ha consentito, inoltre, di accertare la un allaccio abusivo del contatore di energia elettrica, tramite dei cavi posti dal proprietario di un’azienda agricola alla rete elettrica. Al momento non è dato quantificare il volume elettrico sottratto impropriamente alla società, le dovute verifiche sono in corso da parte degli operai. Il magnete, i cavi e i contatori sono stati sottoposti sotto sequestro.