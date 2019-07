Grosso incendio in zona industriale a Porto Torres

Le fiamme sono divampate nei magazzini di stoccaggio di rifiuti speciali, diluenti e solventi

Di: Redazione Sardegna Live

AGGIORNAMENTO ORE 10: Il sindaco di Porto Torres Sean Wheeler raccomanda ai cittadini "di non preoccuparsi, ma di tenere per adesso due semplici precauzioni: evitate di andare o transitare nella zona industriale e cercate di tenere chiuse le finestre di casa in modo da evitare di far entrare il fumo".

------

Una imponente colonna di fumo nero è visibile da lunga distanza nei pressi di Porto Torres. E' infatti in corso dalle 5 e 45 di questa mattina un grosso incendio nella zona industriale della cittadina.

Non si sa ancora se vi sono feriti. Le fiamme sono divampate nei magazzini di stoccaggio della E.Ambiente e in quello della ex Inversol. La prima è una società che tratta rifiuti di vario genere, fra cui quelli speciali. Ex Inversol, invece, era specializzata nel trattamento di diluenti e solventi.

Sul posto sono impegnate dall'alba diverse squadre dei vigili del fuoco, che stanno lavorando per domare il rogo. Anche carabinieri e polizia sono intervenuti per dare supporto.

Non lontano dal luogo interessato dall'incendio sorgono altri impianti, come gli elastomeri e la Chimica Verde.

Ogni tanti si sente qualche esplosione provenire dai magazzini. Non si sa ancora se la matrice è dolosa.