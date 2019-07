Paura vicino al Policlinico, le fiamme a pochi metri dalle bombole di gas. Sul posto i Vigili del Fuoco

Le squadre del 115 hanno evitato il peggio

Di: Alessandro Congia

Un vasto incendio ha interessato sterpaglie e un deposito attrezzi in località "Terre Teula", dove i Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza alcune bombole di gpl e l'area coinvolta.



Da segnalazioni pervenute alla Sala operativa del 115, le fiamme si sono propagate alla vegetazione e ad un deposito attrezzi dove all'interno gli operatori hanno intercettato e messo in sicurezza alcune bombole di gpl, portate all'esterno e raffreddate.

Sul posto una squadra di Pronto intervento della sede centrale con un'Aps, (autopompa serbatoio), un automezzo fuoristrada, dotato di modulo antincendio, supportati da un'autobotte.

Zona delimitata durante le operazioni di spegnimento, fiamme spente,

area messa in sicurezza, bonificata da focolai residui. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.