Tutto è pronto per Identidades Mask Festival, ecco le strutture ricettive che sostengono la manifestazione

Di: Redazione Sardegna Live

I colori dei carnevali del mondo arrivano a Fonni per la quarta edizione del festival Identidades, in programma il 2 e 3 agosto.

Oltre alle maschere del carnevale barbaricino si esibiranno nel centro barbaricino le associazioni provenienti da Brasile, Messico, Ungheria, Portogallo, Danimarca, Polonia e Venezia. Un grande appuntamento di colori e suggestioni che richiamerà ancora una volta migliaia di appassionati e turisti nel paese più alto della Sardegna.

A sostenere il progetto dell'associazione Urthos e Buttudos di Fonni tante strutture ricettive e attività di un centro che ha saputo fare dell'accoglienza e dell'ospitalità un fiore all'occhiello. Ecco quali sono le attività che supportano l'iniziativa.

HOTEL CUALBU

L’Hotel Cualbu è un albergo con centro benessere e piscina situato nel cuore della Barbagia di Ollolai, alle pendici del Genneragentu. Si trova a circa 1000 metri di altitudine: è una location ideale per vivere un’esperienza unica in Sardegna, estate ed inverno, quando la neve ricopre le montagne attorno creando un paesaggio mozzafiato. Per gli appassionati gourmet, il ristorante “Su Barracu”, in legno e pietra accoglie gli ospiti in un ambiente rilassante dove assaporare le ricette tipiche fonnesi accompagnate dal vino locale.

L’albergo organizza escursioni nel Gennargentu e trekking nel Supramonte per rendere la vostra vacanza una vera esperienza. La sera, dopo le attività della giornata, vi potrete rilassare nella sauna finlandese ed il bagno di vapore. L’Hotel Cualbu è una location romantica per organizzare un matrimonio in Sardegna. Lo staff dell’albergo offre tutti i servizi per garantire un matrimonio perfetto. Connessione wi-fi gratuita, una palestra fitness, la piscina per bambini, la sala da ballo e la discoteca saranno a completa disposizione degli ospiti.

HOTEL RISTORANTE IL CINGHIALETTO

L'Hotel Ristorante Il Cinghialetto sorge nel cuore del paese. Dispone di 7 camere da letto di cui 3 doppie, 1 singola, 1 tripla e 2 matrimoniali; ogni camera è fornita di Tv, telefono e riscaldamento. La struttura si trova a pochi passi dall'affascinante Basilica dei Martiri, famosa per la sua storia e la sua bellezza, che vi lascerà a bocca aperta.

Nel locale potete gustare i piatti di terra e di mare tipici della tradizione sarda. Sarete accolti in una sala con 60 coperti dotata di veranda esterna, per accogliere sia gli ospiti dell’hotel che gli altri clienti. La cucina è aperta tutti i giorni con chiusura settimanale il lunedì. A cena è aperta anche la pizzeria, con pizze tonde cotte nel forno a legna, per celiaci, senza lattosio e focacce; è possibile anche ordinare le pizze da asporto.



PARCO E AGRITURISMO DONNORTEI

Il Parco Donnortei nasce alla fine degli anni '90, in collaborazione con l’oasi del WWF di Monte Arcosu. Si estende dalle falde del Monte Spada, a 1200 metri s.l.m., fino alla gigantesca valle di Aratu. Con i suoi paesaggi rocciosi, la vegetazione straordinaria, le rare specie di animali, il Parco Donnortei è una struttura particolarmente adatta a un turismo rivolto alle scuole, alle persone che amano l’aria aperta, ma anche a coloro che vorrebbero passare una giornata all’insegna della natura e della buona cucina barbaricina.

L'Agriturismo Donnortei offre servizi con l'intento di far vivere agli ospiti momenti unici e indimenticabili. La struttura è composta da un'azienda agricola, un agricampeggio, un albergo e da un parco faunistico. L'attività principale è l'azienda agricola che si occupa di allevamento biologico con l'obbiettivo di offrire ai clienti i prodotti lavorati in azienda: i formaggi di vario tipo, carni di suino, di cinghiale. Il centro turistico può ospitare 50 persone in camere finemente arredate secondo la tradizione che si affacciano sul meraviglioso scenario del Gennargentu. E' dotata di un'ampia e intima sala con un caldo tetto in legno, adibita per pranzi, cene o graziosi ricevimenti. Essendo la struttura alberghiera più alta in Sardegna offre ospitalità agli amanti della montagna, sia per chi ama fare semplici escursioni a piedi che per gli amanti della neve che con le nevicate invernali popolano le piste da sci del circondario. Per chi ama la tintarella è presente una bellissima e ampia piscina, aperta solo nei mesi estivi, dove potersi rilassare sotto il sole estivo e fare un bagno immersi nella natura.

HOTEL SA ORTE

L'Hotel Sa Orte è situato nel centro storico di Fonni, al suo interno si trova il ristorante Il Pergolato. L'hotel è dotato di una sala congressi da 100 posti. Distribuito su tre piani, con moderno ascensore, l'hotel è quanto di meglio si possa immaginare per il comfort, con prevalenza di legno e sughero negli arredi. Tutte le camere, tra cui due singole, ventinove doppie ed una quadrupla, oltre alla suite (con vasca idromassaggio Jacuzzi), sono dotate di regolazione individuale della temperatura, bagno con doccia ed asciugacapelli, telefono, frigobar e cassaforte.

L'Hotel Sa Orte dispone anche di due fuori strada da 9 e 7 posti, è in grado di offrire alla clientela molteplici soluzioni per trascorrere piacevolmente la vacanza all'aperto, tra cui escursioni e visite guidate alla scoperta della natura e del paesaggio, come pure dell'archeologia, che annovera magnifiche opere dell'uomo antiche di oltre 5000 anni. Su richiesta si preparano anche pranzi tipici all'aperto, nel pittoresco ambiente della montagna sarda.

Il ristorante propone le classiche ricette della tradizione, con accuratissima selezione delle materie prime, scelte secondo stagione. Le paste sono lavorate rigorosamente in casa, e così pure i salumi ed i sottoli, mentre le carni provengono solo da allevamenti locali, fedeli alla sapienza agro pastorale isolana. 

HOTEL TALORO

L'Hotel Taloro si trova sulle sponde del lago di Gusana, dove i clienti potranno godere di un soggiorno all'insegna della tranquillità e di servizi d’alto livello. E’ possibile rilassarsi nella piscina dedicandosi alla cura del corpo e ai trattamenti di bellezza nella zona SPA o esplorare l’ambiente circostante usufruendo delle convenzioni con i centri escursione locali.

Il ristorante coniuga cucina tipica e internazionale nei piatti ricercati e semplici allo stesso tempo. Dalle paste fresche ai profumi della Barbagia più antica. Prerogativa dello chef è la stagionalità dei prodotti che vengono dalla terra, dai funghi alle erbette selvatiche, dai formaggi ai salumi, dalle carni di porcetto e agnello alle anguille di lago.

Sono 50 le camere immerse nel verde del giardino e dei lecci. Fra un alloggio e l'altro è stata ricreata l’atmosfera dei piccoli borghi sardi, caldo legno e spazi ampi adatti alle famiglie e a chi ama la vita all’aria aperta. Due le tipologie di camere. Quella Standard con stanze immerse nel verde, ampie e ben arredate, possono ospitare sino a 4 persone. Quella Family rappresentano la soluzione ideale per le famiglie. Sono composte da due camere da letto comunicanti e bagno privato con doccia, asciugacapelli e set di cortesia.