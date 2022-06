Costa Paradiso. Auto sbanda e si rovescia sul fianco: donna trasportata in ospedale con l’elisoccorso

Sul posto Vigili del fuoco, 118 e carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Intorno alle 9 i vigili del fuoco di Tempio sono intervenuti sulla SP90, località Costa Paradiso, per un incidente stradale.

Un’auto, per cause in corso di accertamento, ha sbandato e si è rovesciata sul fianco. Ferita una donna trasportata con l’elisoccorso del 118 al pronto soccorso di Sassari. Sul posto anche i Carabinieri.