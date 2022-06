Ucciso per mancata precedenza, fatale il pugno al volto

Domani pomeriggio ad Alghero il funerale di Roberto Delrio

Di: Redazione Sardegna Live

Il pugno ricevuto in pieno viso gli è stato fatale. Roberto Delrio, il 60enne algherese morto la scorsa settimana dopo sette giorni di coma, dopo essere stato aggredito per una mancata precedenza nel centro di Alghero dal 42enne Roberto Di Seri (ora indagato per omicidio preterintenzionale), è deceduto a causa di una "cerebropatia contusivo-emorragica post traumatica".

Lo ha stabilito l'autopsia eseguita questo pomeriggio dal medico legale Franco Lubino, incaricato dalla Procura di Sassari. All'esame necroscopico hanno partecipato il pm Paolo Piras e il perito di parte, Francesco Serra, nominato dagli avvocati difensori dell'indagato, Sergio Palmas e Luca Sciaccaluga.

La famiglia di Delrio, assistita dall'avvocato Stefano Carboni, ha scelto di non nominare un proprio consulente tecnico. Su disposizione della Procura, la salma è stata restituita alla famiglia e domani pomeriggio alle 15,30 si svolgeranno i funerali nella chiesa del Santissimo Nome, ad Alghero.

Al momento gli inquirenti mantengono il massimo riserbo su altre evidenze emerse dall'autopsia, mentre la Polizia del Commissariato di Alghero continua le indagini per stabilire la verità dei fatti. Secondo quanto appurato finora, Delrio viaggiava in auto con il proprio figlio e all'incrocio tra via Barraccu e via XX Settembre avrebbe oltrepassato lo stop rischiando di colpire De Seri che passava in sella alla sua moto.

Fra loro sarebbero volati insulti e poi i due si sarebbero ritrovati casualmente davanti a un bar vicino al Liceo scientifico. Lì avrebbero ripreso a litigare e Di Seri avrebbe sferrato un pugno contro Delrio che cadendo a terra ha battuto la testa. Il motociclista, insieme ad altre persone, ha tentato di soccorrerlo ma il 60enne ha perso subito conoscenza. Poi la corsa all'ospedale, il ricovero in Rianimazione e dopo sette giorni di coma, la morte.