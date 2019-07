Sesso in strada, scatta la maxi multa da 20mila euro: giovane reagisce, picchia un Carabiniere e finisce in manette

E’ finito male l’episodio che ha coinvolto due giovanissimi sorpresi in strada a compiere atti osceni

Di: Alessandro Congia

Il “fattaccio” poteva concludersi solo con una multa, (cosa che poi è avvenuto, dato che lui e lei sono stati sanzionati con un verbale salato da 10mila euro a testa), ma la reazione del giovane infastidito che ha anche colpito un Carabiniere si è concluso con l’arresto.

Un barista sassarese di 25 anni è stato arrestato a Olbia dai militari della Radiomobile, dopo essere stato scoperto mentre faceva sesso per strada con una 20enne: i due erano nudi e sono stati invitati a rivestirsi e a fornire i documenti necessari per formalizzare una sanzione amministrativa per atti osceni in luogo pubblico.

Il ragazzo però ha reagito male alla richiesta e ha colpito uno dei militari a un braccio. Una volta fermato, ha continuato a cercare lo scontro fisico e a quel punto i carabinieri l'hanno ammanettato. Non solo, la giovanissima coppia dovrà pagare una multa salatissima: 10mila euro a testa.