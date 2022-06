Palmas Arborea. Francesco Angelo Meli e Anna Leoni festeggiano settant’anni di matrimonio

Genitori di undici figli, godono dell’amore di 34 nipoti e di 9 pronipoti.

Di: Redazione Sardegna Live

Lui ha 94 anni, lei ne ha 89 e sei mesi, insieme hanno festeggiato settant’anni di Matrimonio, parola che va scritta rigorosamente con la emme maiuscola.

Francesco Angelo Meli, ex ferroviere ed ex sindaco per tre mandati consecutivi, e Anna Leoni, casalinga, sono di Palmas Arborea e da più di settant’anni vivono l’uno per l’altra. Genitori di undici figli, godono dell’amore di 34 nipoti e di 9 pronipoti.

Le foto (vedi in basso) che ritraggono la coppia nella giornata di ieri, durante la quale hanno rinnovato le promesse con una celebrazione religiosa, fanno trasparire grande dolcezza e ricchezza custodita nel cuore.

“Mio nonno è ancora lucidissimo. Si ricorda ogni dettaglio del suo matrimonio. Prima di lavorare nelle ferrovie faceva il pastore e si ricorda che proprio quel giorno aveva messo a disposizione di tutti un maiale e una pecora”, ci racconta con fierezza la nipote Pamela Meli.