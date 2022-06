Ordinanza su cura e decoro degli ecobox, da domani partono i controlli ad Alghero

Primi interventi nelle strutture di mascheramento per evitare gli effetti dell’ordinanza che prevede anche la revoca dell’autorizzazione

Di: Redazione Sardegna Live

Si notano già i primi effetti positivi dell’ordinanza dirigenziale emessa ad Alghero al fine di riportare decoro e pulizia agli ecobox in uso alle attività commerciali, attraverso il mantenimento delle indicazioni dettate dal regolamento.

La scadenza dell’ordinanza n. 42 che impone 10 giorni di tempo per ottemperare alle attività di ripristino a cura e spese dei proprietari degli ecobox avrà effetto immediato dalla giornata di domani, giorno in cui sono previsti controlli e relative sanzioni, sino alla revoca dell’ autorizzazione al mantenimento dei box per chi in particolare non avrà provveduto a rendere visibile il nome dell’attività sulla struttura, posizionato i previsti addobbi floreali nella parte superiore e manutenuto accuratamente la struttura stessa.

Da ricordare che l’ordinanza impone il lavaggio e disinfezione dei contenitori dei rifiuti e della superficie occupata, la raccolta dei rifiuti all’interno delle strutture e quelli accidentalmente caduti per terra negli spazi esterni durante le operazioni di conferimento, di provvedere quotidianamente al lavaggio dell’ecobox e della strada pubblica eventualmente imbrattata. Il Sindaco Mario Conoci, con la decisione perentoria dell'Amministrazione confida in “una maggior crescita del rispetto nei confronti della città da parte di chi a qualunque titolo occupa porzioni di suolo pubblico che per propria natura appartengo a tutti pur se in concessione”.

I controlli saranno indirizzati anche verso quei casi di chi si ostina a lasciare negli spazi pubblici i contenitori per i rifiuti senza la struttura di mascheramento. L’ attività proseguirà per tutta la settimana in corso.