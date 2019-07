DH.UNICA.IT, ecco la piattaforma per l’umanistica digitale

Obiettivo: sperimentare l'interazione tra le metodologie della ricerca umanistica e gli strumenti informatici

Di: Antonio Caria

È stata presentata oggi DH.UNICA.IT, la piattaforma digitale realizzata dal Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali dell'Università di Cagliari per sperimentare l'interazione tra le metodologie della ricerca umanistica e gli strumenti informatici e garantire l’avvio di percorsi innovativi nella didattica e nella ricerca.

“Attraverso questa piattaforma, base per la costituzione di un centro – ha dichiarato Giampaolo Salice, docente di Storia moderna dell’Ateneo del capoluogo sardo e coordinatore del progetto – rimettiamo gli umanisti al centro della transizione verso il digitale. Sarà uno strumento di formazione di umanisti consapevoli delle potenzialità degli strumenti informatici: sono questi ultimi a dover essere asserviti alla scienza umana, e non il contrario. Una tecnologia senza controllo è pericolosa: abbiamo bisogno che gli umanisti stiano al centro dei processi di transizione verso il digitale. Quando gli studiosi fanno ricerca, producono molte informazioni: oggi possiamo cominciare a rispondere al problema dell’organizzazione scientifica dei dati che emergono dalla ricerca e della loro conservazione in ambiente digitale, non solo analogico. È un patrimonio digitale culturale che in futuro sarà una fonte di divulgazione e disseminazione, di conoscenza in senso lato. Sarà una sorta di teca pubblica a disposizione di tutti: non sono molte le esperienze simili a livello nazionale”.

“Si tratta di una virtuosa e straordinaria combinazione tra il sapere, l’informatica ed eventuali sbocchi professionali – ha aggiunto il Prorettore alla Didattica, Ignazio Putzu – perché gli umanisti digitali troveranno sempre più spazio nel mondo del lavoro”.

La finalità è quella di realizzare un Centro per l’Umanistica digitale, che promuova la transizione al digitale del Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali e, più in generale, di tutte le scienze umanistiche dell’Università di Cagliari.

La piattaforma offre nuovi ambienti digitali dove è possibile sviluppare progetti di ricerca e di didattica innovativa negli ambiti della storia, dell’archivistica e della paleografia, del cinema e degli audiovisivi, della musica, dell’etnomusicologia, del teatro, delle arti figurative e plastiche, della teoria dei linguaggi, della geografia, dell’antropologia, della sociologia, dell’economia, della letteratura e, in generale, della cultura umanistica.

DH.UNICA.IT è un progetto transdisciplinare, nato grazie all'iniziativa di un coordinamento tecnico-scientifico formato dagli ambiti di Storia, Archivistica, Cinema, Musica, Geografia, un gruppo di lavoro che è stato anch'esso presentato oggi. Più nel dettaglio, questi cinque ambiti di ricerca sono coordinati da Giampaolo Salice, Eleonora Todde, Antioco Floris, Marco Lutzu e Andrea Corsale, coadiuvati dal tecnico informatico Alessandro Capra.