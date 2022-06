Il 25 giugno ad Atzara l'evento sul vino del Mandrolisai

"Longevitas Mandrolisai - Long Life Wine Festival”: tutto il meglio dello splendido territorio dell'entroterra sardo, rinomato per la produzione di vini di qualità

Di: Redazione Sardegna Live

Diciannove aziende vitivinicole del Mandrolisai insieme per mettere a disposizione dei turisti e dei visitatori tutto il meglio dell'esperienza enologica di questo splendido territorio dell'entroterra sardo, rinomato per la produzione di vini di qualità.

"Longevitas Mandrolisai - Long Life Wine Festival” è il titolo dell’evento inserito all’interno della manifestazione nazionale "La Notte Romantica" (ecco il programma) nei Borghi più belli d'Italia, in programma ad Atzara sabato 25 giugno.

Le aziende aderenti all'iniziativa, provenienti dai Comuni di Atzara, Meana Sardo, Ortueri, Samugheo e Sorgono, dalle ore 21:00 metteranno in mostra i vini di eccellenza in un percorso che permetterà, agli appassionati e non, di conoscere tutte le sfumature del Mandrolisai.

Posto ad un’altitudine 540 m s.l.m. in un territorio disegnato dal profilo di boschi e dolci colline, il borgo di Atzara è da sempre vocato alla produzione vitivinicola.

Il vino Mandrolisai è uno dei più apprezzati fra quelli prodotti in Sardegna. Colore rosso rubino tendente all'arancione con l'invecchiamento, odore vinoso, con profumo caratteristico e gradevole, sapore asciutto, sapido, con retrogusto amarognolo.

Un vino figlio di un territorio collinare, caratterizzato da lunghe estati assolate e un clima poco piovoso, ma allo stesso tempo esposto a repentine escursioni termiche tra giorno e notte, dovute anche alle vicine montagne, capaci di fissare negli acini il corredo aromatico. I sabbioni granitici che compongono il terreno sono fondamentali per la finezza e la ricchezza in acidi del vino.

I vigneti di Atzara sono stati inseriti nell’importante Registro Nazionale dei Paesaggi storico rurali italiani, istituito dal Mipaaf nel 2012.

Il Mandrolisai nasce dal felice incontro fra muristellu, specie autoctona probabilmente frutto dell’addomesticamento della vite selvatica sarda, contraddistinta da grande acidità, tannicità e carica cromatica, capace di donare struttura e nerbo ai vini; cannonau, straordinariamente capace di accumulare zucchero; e monica, cultivar dall’animo più delicato, fresco e femminile.

All'evento di sabato 25 giugno parteciperanno le aziende: Cantina Fradiles; Cantina Luigi Pisu; Cantina Demuru; Cantina Fulghesu Le Vigne; Cantina Meana Terra del Mandrolisai; Cantina Bingiateris; Cantina del Mandrolisai; Cantina Su Binariu; Cantina Trè Biddas; Cantina Sassu; Cantina Amar; Cantina Giacu; Cantina Biboi; Cantina I Garagisti; Cantina Quarantesimo Parallelo; Il Raccolto di Merea; Cantina Bentu Luna Cantina Soberana e Cantina Valle di Accoro.