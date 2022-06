Cagliari. Sorpassano carabinieri con semaforo rosso e moto rubata: poi fuggono in contromano

Corsa terminata in via Roma, coi due fuggitivi caduti dalla moto e fermati dopo ulteriore tentativo di fuga a piedi. Trovati con ecstasy, marijuana, un grimaldello e un coltello e arrestati

Questa notte a Cagliari, intorno alle 00.30, al termine dei necessari accertamenti e di un rocambolesco inseguimento, i carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, coadiuvati dal personale delle Stazioni di Stampace e Villanova, hanno tratto in arresto nella flagranza dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso e resistenza a pubblico ufficiale, nonché deferito in stato di libertà per ricettazione in concorso, un 28enne e un 32enne entrambi di Assemini.

Il primo è stato denunciato anche per il possesso di arnesi atti allo scasso ed il secondo per il reato di porto di oggetti atti ad offendere. I militari operanti, alle precedenti 22.45, nel corso di un servizio di pattuglia, mentre erano fermi all’intersezione semaforica tra viale Trieste/via Sauro, sono stati sorpassati da una moto Honda SH, denunciata quale oggetto di furto lo scorso 9 giugno, il cui conducente, identificato nel 28enne, secondo quanto riferito non ha rispettato il rosso e si è diretto, a velocità sostenuta, verso via Roma, affrontandola contromano.

L’equipaggio, dato che l’autista del mezzo non aveva ottemperato all’invito a fermarsi e aveva proseguito la marcia percorrendo pericolosamente le vie del centro, avvertita la centrale operativa ha intrapreso un inseguimento che si è concluso nella stessa via Roma, ove gli occupanti del motociclo sono stati intercettati da un altro equipaggio, sopraggiunto in ausilio su ordine della centrale di Via Nuoro. Nella circostanza il conducente, per eludere la perquisizione si è diretto al centro della carreggiata dove ha perso il controllo del mezzo e, rialzatosi dopo esser caduto a terra unitamente al passeggero, si è dato ancora alla fuga.

Il giovane è stato però presto catturato e posto in sicurezza mentre il passeggero, per sottrarsi al controllo, si è tuffato nello specchio d’acqua del porto antistante da cui, poco dopo, è riemerso autonomamente, consentendo ai militari la sua identificazione. Quest’ultimo, a bordo di un'ambulanza, è stato trasportato presso l’ospedale Santissima Trinità, da cui è stato dimesso e successivamente al termine dei controlli e condotto in caserma. I militari hanno rinvenuto, fissate al gancio portaborsa del motociclo, 3 buste in plastica contenenti complessivi 290 grammi di marijuana.

Inoltre, a seguito di perquisizione, il 28enne è stato trovato in possesso di un grimaldello mentre il 32enne aveva con sé un coltello a serramanico e una bustina in cellophane contenente 14 grammi di marijuana, il tutto custodito in un marsupio rinvenuto nella sua disponibilità. La perquisizione è stata estesa alle residenze degli interessati e ha consentito di rinvenire nell’abitazione del primo ulteriori 103 grammi di marijuana ed arnesi atti allo scasso, mentre presso quella del 32enne sono stati recuperati 3 bilancini di precisione, complessivi 2.254 grammi di marijuana, 15 pasticche di ecstasy del peso di 16,12 grammi, nonché materiale per il confezionamento.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, mentre il motociclo verrà oggi restituito al legittimo proprietario. Su disposizione della Procura della Repubblica i due arrestati sono stati tradotti presso la casa circondariale di Uta.