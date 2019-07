Rotatoria di Bortigali, l’appello del Sindaco Caggiari: “Moderiamo la velocità”

Già due gli incidenti in quel tratto. Il primo cittadino: “Non superare i 20 chilometri orari. I lavori non sono finiti”

Di: Antonio Caria

Proseguono i lavori nella strada statale 129, all’altezza di Bortigali, per ultimare la nuova rotatoria. A questo proposito, il Sindaco del centro del Marghine ha lanciato un appello.

“Voglio fare un ennesimo invito agli automobilisti che transitano lungo la SS 129 all' altezza di Bortigali. C'è una nuova rotonda aperta, per il transito alla velocità di 20 km orari, ma non ancora collaudata perché i lavori non sono ancora conclusi. Ci sono già stati due incidenti. Attenzione, Moderiamo la velocità”, queste le sue parole.