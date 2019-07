Maltrattamenti in una scuola materna: due insegnanti sospese

Al centro delle indagini il comportamento delle donne nei confronti di un bimbo di origini nordafricane

Di: Redazione Sardegna Live

E' stata aperta un'inchiesta su presunti maltrattamenti nei confronti di bambini presso una scuola scuola materna di Budoni. I genitori sono stati convocati nella caserma dei carabinieri che indagano per verificare se i piccoli siano stati vittime di atteggiamenti violenti da parte delle maestre che lavorano nella struttura. I militari hanno visionato tre mesi di videoregistrazioni che raccontano la quotidianità all'interno di una classe frequentata da bambini di cinque anni.

Secondo quanto trapelato, dai filmati al vaglio degli inquirenti sarebbero emersi elementi inquietanti. Punizioni particolarmente dure verso più bambini, ma uno in particolare, di origini nordafricane, sarebbe stato vittima di comportamenti ambigui. Il piccolo, figlio di emigrati che vivono a Budoni da qualche tempo, secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna sarebbe stato preso a male parole in più occasioni, strattonato e lasciato in più occasioni senza cibo né acqua. A rivelarlo al quotidiano sassarese è il padre del bambino, il cui racconto sarebbe supportato da altre testimonianze.

L'attenzione degli uomini dell'Arma si sarebbe rivolta in particolare verso due insegnanti che sarebbero state momentaneamente sospese dall'attività lavorativa.