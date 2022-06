In Sardegna reddito cittadinanza per 54mila famiglie

In media 539 euro al mese

Di: Redazione Sardegna Live

Stando agli ultimi dati pubblicati dall'Osservatorio su Reddito e Pensione di Cittadinanza, nei primi cinque mesi dell'anno, il reddito di cittadinanza in Sardegna è percepito da 53.970 nuclei familiari, con 107.665 persone coinvolte e un importo medio mensile di circa 539 euro.

Per quanto riguarda, invece, la pensione di cittadinanza, da gennaio a maggio, i nuclei interessati sono stati 4.954, per un totale di 5.636 persone interessate e un importo medio erogato pari a 298 euro. Nel 2022 tra gennaio e maggio in Sardegna, le revoche del beneficio Rdc e PdC hanno riguardato 1.570 nuclei familiari, mentre i nuclei decaduti dal diritto sono stati 5.991.

A livello nazionale, sempre con riferimento ai primi 5 mesi dell'anno in corso, i nuclei familiari che hanno percepito almeno una mensilità di RdC/PdC, sono stati circa 1,55 milioni, con 3,42 milioni di persone coinvolte e un importo medio erogato di circa 542 euro (583 euro per il RdC e 278 euro per la PdC).