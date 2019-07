Illeciti ambientali: prosegue la campagna della Polizia locale

Sanzionati numerosi trasgressori

Di: Antonio Caria

Vanno avanti i controlli della Polizia locale del Comune di Sassari contro coloro che violano le norme sul corretto conferimento dei rifiuti. In poche ore il Comando ha individuato decine di persone che dai comuni vicini trasportavano buste di immondizia a Sassari per abbandonarle in città.

In particolare, come riferito dagli stessi agenti, un cittadino ha percorso in auto 30,9 chilometri. Colto in flagranza, è stato sanzionato con una multa di 250 euro.

Inoltre sono stati sanzionati altri trasgressori responsabili di violazioni ambientali, tra cui un'azienda che opera nella zona industriale di Predda Niedda che, sempre secondo la Polizia locale, avrebbe depositato una decina di bustoni di rifiuti indifferenziati sul suolo pubblico, un'azienda informatica per deposito di rifiuti di imballaggi sulla pubblica via nel centro urbano, un nucleo familiare che avrebbe abbandonato rifiuti ingombranti nel centro storico, una società sportiva per omessa differenziazione dei rifiuti.

Multati anche tre residenti in quartieri in cui vige la raccolta porta a porta che, sempre a detta degli agenti. avrebbero conferito rifiuti nei cassonetti ancora presenti in altre zone della città; queste ultime sono tutte segnalazioni, corredate da fotografie scattate da cittadini che stanno collaborando con gli organi di vigilanza.

Infine, sono state sanzionate 10 utenze familiari per non aver ritirato i mastelli necessari per conformarsi alla raccolta porta a porta. I controlli proseguiranno, ancora più incisivi, grazie anche all'aiuto dei cittadini che assumono la veste di sentinelle di legalità, vigilando e segnalando puntualmente le condotte illecite.