Auto in fiamme, illeso per miracolo il conducente. Sul posto i Vigili del Fuoco

L’uomo si è accorto in tempo di quanto stava accadendo, ha immediatamente accostato il veicolo e si è messo al sicuro

Di: Alessandro Congia

Da richiesta di soccorso pervenuta alla Sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco del distaccamento di San Vito sono intervenuti intorno questa notte per un incendio su un’autovettura in transito sulla strada statale che porta in località Costa Rei, nel comune di Muravera.

Il personale del 115 è intervenuto con un'autopompa e un automezzo fuoristrada per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area circostante e la sede stradale. Il rogo ha totalmente avvolto il veicolo era in transito, il conducente si è accorto in tempo e ha fermato l'auto allontanandosi, e ha chiamato il numero di Emergenza 115: l'operatore ha tempestivamente inviato sul posto la squadra di Pronto intervento "8A" del distaccamento di San Vito.

Le probabili cause sarebbero da imputare ad un corto circuito di parti elettriche o surriscaldamento di parti meccaniche, ancora in fase di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco, sul posto anche i Carabinieri per quanto di loro competenza.