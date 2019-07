Auto si ribalta sulla 125, ferito il conducente

E’ avvenuto nei pressi dell’arteria che conduce a Olia Speciosa

Di: Alessandro Congia

Incidente stradale questa mattina, intorno alle 6.30, sulla statale 125, all'altezza dello svincolo che porta a Olia Speciosa. I Vigili del Fuoco del distaccamento di San Vito sono intervenuti per soccorrere un uomo rimasto ferito all’interno dell’abitacolo della sua auto, una Fiat Punto che, per cause ancora da chiarire, si è ribaltata finendo in cunetta.

Il conducente è stato soccorso da un'ambulanza del 118. Intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.