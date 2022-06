Cagliari. Ventiduenne violenta due donne, di 48 e 64 anni

Il giovane è stato arrestato. L’aggressione è avvenuta nel bagno della Caritas di Viale Fra Ignazio

Di: Redazione Sardegna Live

È entrato all'interno del bagno della Caritas di Viale Fra Ignazio di Cagliari e ha violentato due donne, una di 48 anni e l’altra di 64, entrambe cagliaritane. L’aggressione, come spiegano i carabinieri, è avvenuta nel pomeriggio di ieri.

A raccontare quanto accaduto è stata una delle due signore che ha allertato i militari fornendo loro una compiuta descrizione dell'autore dell’aggressione. I carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia sono riusciti a individuare l’uomo, un giovane di 22 anni gambiano, disoccupato e senza fissa dimora, già gravato da precedenti denunce. Lo hanno fermato in via Ospedale, vicino quindi alla struttura della Caritas.

I militari gli ha intimato di fermarsi e di assumere una posizione di sicurezza per consentire il controllo. Lo straniero, però, che teneva in mano una busta con all'interno un oggetto non identificato, non ha ottemperato all'invito, assumendo anzi un atteggiamento sempre più minaccioso nei confronti degli operatori. Vista la situazione di potenziale pericolo, uno dei Carabinieri, ha utilizzato la pistola ad impulsi taser, ponendo l'uomo in condizione di non poter nuocere. Immobilizzato, è stato condotto presso gli uffici della caserma di via Nuoro dove, dopo una mirata visita medica, è stato rinchiuso nel carcere di Uta.