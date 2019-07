Celiachia e intolleranze senza segreti, se ne parla domenica 28 luglio a Perfugas

L’Associazione Pizzaker’s: “Sfatare alcuni miti dovuti a una cattiva informazione”

Di: Antonio Caria

Si parlerà di celiachia e intolleranze senza segreti domenica 28 luglio, dalle 9.00, presso la sala convegni del Ristorante “Domo de Janas”, a Perfugas.

Nel corso dell’evento, organizzato da Pizzaker’s e Confartigianato Gallura, interverranno la biologa nutrizionista, Manuela Derosas, che introdurrà gli argomenti “Celiachia e intolleranze alimentari”, e lo chef Antonio Deiana, che proporrà una dimostrazione tecnico-pratica sulla nuova tecnica di lavorazione Gluten-Free, ideata personalmente da lui, per le pizzerie e gli ambienti di lavoro.

Seguirà la dimostrazione tecnico-scientifica sulle contaminazioni e riscontro sui campioni prodotti e una proposizione di alcune ricette Gluten-Free dolci e salate. Al termine, alle 13.00, si potranno degustare prodotti senza glutine.

Pane, pasta, dolci e focacce per tantissimi sardi celiaci sono

prodotti “vietati”. In Sardegna, infatti, una persona su 150 soffre dell’infiammazione cronica dell’intestino tenue dovuta all’intolleranza al glutine.

Visto l’alto numero di richieste, l’Associazione Pizzaker’s invita gli interessati a comunicare la propria partecipazione al fine di avere un posto riservato al numero di telefono 3401038109.

“Occasioni come queste sono molto importanti per poter fare corretta informazione sul tema della celiachia e intolleranza – hanno sottolineato dall’Associazione Pizzaker’s – per conoscerne le differenze e sfatare alcuni miti dovuti a una cattiva informazione”.