Cagliari. Non si ferma all’alt della Polizia, denunciato

Era senza patente e assicurazione. Rintracciato qualche giorno dopo

Di: Redazione Sardegna Live

Non si era fermato all’alt degli agenti della Polizia locale e, in sella alla sua moto – una Suzuki di grossa cilindrata – dopo un pericoloso inseguimento per le vie di Cagliari aveva fatto perdere le proprie tracce.

Ma qualche giorno dopo, in seguito a indagini condotte dal Nucleo Operativo di Pronto Intervento - Polizia Giudiziaria della Polizia Locale di Cagliari, è stato rintracciato. Si tratta di un 25enne cagliaritano, sprovvisto di patente e assicurazione. Ora sarà denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e per essersi posto alla guida senza mai aver conseguito la patente. La moto è stata sequestrata perché priva di assicurazione. Nel 2021 il giovane era stato già sanzionato per guida senza patente.