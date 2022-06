Incendi: oggi sei elicotteri in volo in Sardegna

Undici gli incendi divampati nell’isola. In fumo oltre 6,5 ettari

Di: Redazione Sardegna Liv

Su 11 incendi che sono divampati oggi in Sardegna, sono tre i roghi per i quali, oltre le squadre a terra, si sono alzati in volo anche i mezzi aerei del Corpo forestale. Complessivamente sono andati in fumo oltre 6,5 ettari di territorio.

L'intervento più difficile nelle campagne di Esporlatu, dove sono intervenuti tre elicotteri prevenienti dalle basi del Corpo Forestale di Anela, Bosa e Sorgono. Le fiamme hanno percorso una superficie di circa quattro ettari (due di bosco di roverella e due di pascolo alberato di roverella).

Altri due ettari di seminativo in fumo a Simaxis, dove hanno operato gli elicotteri provenienti dalla base di Fenosu ed il GAUF - Gruppo Analisi Uso Fuoco del Corpo Forestale di Oristano. Infine fiamme spente con l'ausilio dell'elicottero a Tortolì: l'incendio ha percorso una superficie di circa mezzo ettaro di frutteti abbandonati.