Neonata morta a Burgos: autopsia esclude violenze

La piccola sarebbe nata prematura. Forse qualche organo non adeguatamente sviluppato

Di: Redazione Sardegna Live, foto Regione Sardegna

Esclusa la morte per per cause violente per la neonata di Burgos partorita in casa e trovata senza vita venerdì pomeriggio, cinque giorni dopo la nascita, in apparente stato di denutrizione.

E’ quanto emerso dall'autopsia eseguita questo pomeriggio al Policlinico di Monserrato. Dai primi riscontri risulta che la piccola è nata viva, ma non si sa per quanto tempo abbia resistito. Sarebbe infatti venuta alla luce prematura con qualche organo non ancora adeguatamente sviluppato. Per avere tutte le risposte bisognerà aspettare gli esiti degli esami istologici. Il medico legale ha chiesto 90 giorni di tempo.

Sulla morte della neonata trovata senza vita venerdì pomeriggio a Burgos, centro in provincia di Sassari, la Procura di Nuoro ha aperto un'inchiesta affidata al sostituto procuratore Giorgio Bocciarelli.