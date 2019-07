Gabriele Asunis nuovo Assessore all’Urbanistica

“Il cittadino ha bisogno di risposte, anche in tempi rapidi, e noi intendiamo dargliele, anche snellendo le procedure”

Di: Antonio Caria

Sarà Gabriele Asunis il nuovo Assessore all’Urbanistica, Edilizia privata, Periferie urbane, Politiche energetiche e fonti rinnovabili del Comune di Quartu Sant’Elena. La nomina da parte del Sindaco Stefano Delunas è arrivata oggi.

“Ogni componente della mia Giunta deve avere sia visione politica che capacità tecniche. Ho chiesto all’ingegner Asunis di venire a collaborare e a darmi una mano d’aiuto per le sue indubbie capacità professionali, frutto di anni di lavoro in materia urbanistica, sia come dirigente che come Assessore. Sono pertanto convinto sia la figura giusta per dare slancio all’attività del settore, che ha appunto bisogno in questo momento di nuova linfa per raggiungere i risultati prefissati. Il curriculum del nuovo Assessore parla chiaro. La sua competenza è sotto gli occhi di tutti e sono convinto che durante quest’ultimo anno di mandato avrà modo di dimostrarlo a chi ancora non lo conosce. Dopo Lucia Baire, è il secondo ex Assessore Regionale nella mia Giunta, a conferma e dimostrazione che nella mia squadra chiamo solo tecnici di un certo valore”, queste le parole del primo cittadino.

“Il cittadino ha bisogno di risposte, anche in tempi rapidi, e noi intendiamo dargliele, anche snellendo le procedure quando questo è possibile, nel rispetto del programma di mandato del Sindaco in cui si parlava di Comune Facilitatore – così Asunis -. Rimettendo a punto alcuni ingranaggi potremo velocizzare i tempi. A partire dalle istanze di condono. I cittadini non possono aspettare anni; occorre invece creare le condizioni che permettano di chiudere subito anche le pratiche in arretrato. Un’altra priorità sarà ovviamente il Piano Urbanistico Comunale, che ha bisogno di una serie di correttivi nell’ambito dell’adeguamento al P.P.R. Non c’è bisogno di ripartire da zero, ma andremo subito a fare una valutazione di tutti gli atti già prodotti. Al suo interno lavoreremo ovviamente anche ai Piani di Risanamento Urbanistico; invitiamo pertanto i cittadini a farsi parte attiva prospettando ipotesi pianificatorie, secondo il principio della collaborazione pubblico-privato. E chiuderemo il cerchio anche in merito al piano della pubblicità istituzionale. Inoltre metterò a disposizione la mia esperienza in materia di PUL, per disciplinare una volta per tutte il sistema litoraneo. C’è tanto da lavorare, ma siamo già da oggi in campo per raggiungere risultati concreti”.