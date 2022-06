Malamovida a Cagliari. Due giovanissimi denunciati per danneggiamento e minacce aggravate

Nei guai un minorenne e un 18enne

Di: Redazione Sardegna Live

Controlli straordinari nel centro di Cagliari, in particolare nella zona di Piazza Yenne e nel quartiere Marina, per il contrasto alla malamovida.

La Questura di Cagliari ha pianificato l’intensificazione dei servizi durante tutta la settimana e in maniera potenziata nelle fasce serali e notturne del weekend, sulla base delle indicazioni del Prefetto assunte in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Grazie al coordinamento della Polizia di Stato con l’Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e con la collaborazione della Polizia Locale di Cagliari, durante quest’ultimo fine settimana sono state controllate decine di persone, nelle zone del centro cittadino dove è maggiore l’afflusso turistico e dove nelle scorse settimane si erano verificati degli episodi di schiamazzi e disturbo alla quiete pubblica, fino a sfociare in episodi violenti.

Particolare attenzione è stata data alla prevenzione di fatti legati all’assunzione di bevande alcoliche, soprattutto da parte di giovanissimi, che spesso degenerano in fenomeni di malamovida. Per questo sono stati effettuati anche controlli finalizzati alla prevenzione e al contrasto della vendita abusiva di bevande alcooliche a minorenni.

In quest’ambito, nella tarda serata fra sabato e domenica gli agenti della Squadra Volante hanno denunciato un minorenne per danneggiamento aggravato e un 18enne anche per minacce aggravate e violenza privata. I due, transitando a bordo di uno scooter nella via Regina Margherita, avrebbero gravemente danneggiato il veicolo di un altro conducente, con il quale avrebbero avuto un diverbio per futili motivi, legati alla circolazione stradale. Le pattuglie della Polizia di Stato già presenti in zona per i servizi straordinari sono intervenute immediatamente, fermando gli autori dell’aggressione e procedendo con la segnalazione all’Autorità Giudiziaria.