La Faradda dei Candelieri 2019, ecco il programma degli eventi

L’edizione 2019 priva della tradizionale arrostita. Il Sindaco Nanni Campus: “Immorale prevederla quando i nostri bambini non hanno la mensa a ottobre”

Di: Antonio Caria

Undici ceri votivi, condotti dagli antichi gremi, che il 14 agosto scenderanno da piazza Castello alla chiesa di Santa Maria di Betlem, dove sarà sciolto il voto alla Madonna.

Una tradizione lunga 5 secoli che porterà a Sassari una immensa folla che, tra il ritmo dei tamburi, l'incrociarsi dei li betti, i nastri colorati che adornano i Candelieri, ma soprattutto la fatica e la danza dei portatori, con il loro incedere severo, i gremianti, vestiti con i loro abiti dalle fogge antiche, assisteranno alla “Discesa”, dal 2013 patrimonio immateriale dell’Umanità Unesco.

Si comincerà il 5 agosto i Piccoli Candelieri: dalle 18.00 è prevista la sfilata lungo il consueto percorso da porta sant'Antonio fino alla piazza della chiesa di santa Maria di Betlem. L'iniziativa è promossa dall’Intergremio in collaborazione con il Comune di Sassari ed è dedicata ai giovanissimi aspiranti portatori e tamburini.

Si proseguirà l 10 si prosegue con la sfilata dei Candelieri Medi, da largo Cavallotti fino a piazza Santa Maria. Lunedì 12 agosto la banda musicale Luigi Canepa si esibirà alle 21.00 nella piazza del Comune con il “Concerto per i Candelieri”, mentre la sera successiva, il 13, alle 20.00, nella stessa stessa piazza ci sarà la cerimonia di premiazione del Candeliere d'Oro, d'Argento e d'Oro speciale. A differenza delle scorse edizioni, non sono previsti né l'arrostita né i fuochi d’artificio.

“Sarebbe immorale prevedere l'arrostita quando i nostri bambini non hanno la mensa a ottobre. Abbiamo scelto di reperire i fondi per le mense e per fare fronte alle urgenze delle manutenzioni e dei servizi sociali”, queste le parole del Sindaco Nanni Campus.

Il 14 agosto la festa dei Candelieri inizierà, come da tradizione, con la vestizione dei ceri votivi che avviene secondo un preciso rituale, nella sede del gremio o in casa dell’obriere di Candeliere, il gremiante che ha l’onore e l’onere della responsabilità del cero votivo. Dalle 9.00 sarà possibile visitare le sedi, facilmente riconoscibili dagli stendardi che raffigurano il candeliere di riferimento e che si trovano all'ingresso.

Alle 10.00 il primo cittadino accoglierà a Palazzo Ducale il gremio dei Massai per ricevere la bandiera dell’antico gremio in cambio del Gonfalone della città. Accompagnato dalla banda, il corteo si dirigerà a Palazzo di Città dove al piano superiore, nella sala di rappresentanza, quella che anticamente ospitava il primo cittadino, si terrà la vestizione della bandiera da parte del gremio. Subito dopo i Massai la esporranno dal balcone del Palazzo. Qui avverrà anche il saluto agli ex sindaci. La scelta di spostare il tradizionale incontro è stata fatta per dare un maggior valore e dignità all'evento.

Alle 18.00, da piazza Castello, partirà la lunga processione della Discesa dei Candelieri, che, a notte fonda, terminerà nella chiesa di santa Maria di Betlem, dove sarà sciolto il voto alla Madonna.

Ecco gli altri eventi collateraliL'1, 8, 14, 22 e 29 agosto alle 18.00 nella piazzetta di via Arcivescovado si terrà "Utnea- Respiro alla cultura. Rassegna e incontri con gli artisti: Sara Porci, SantaFè, Angela Colombino, Ilaria Porceddu, Giuseppe Bulla" dell'associazione Embargo. Venerdì 2 agosto alle 19.00, in piazza Santa Maria ci terrà la Festa della Madonna degli Angeli Santa protettrice del Gremio dei Muratori, dell'associazione Eventi 6, e alle 21.30 nel cortile di Palazzo Ducale Cortile "L’Armeria dei Briganti Ensemble" dell'associazione MAB Teatro.

Il 3 agosto nel parco di via Montello e l'11 in piazza Sant’Antonio, organizzati dalle associazioni Eba Giara e Folk Sardegna, avranno luogo due appuntamenti con "Candelieri 2019, Sunendi e Cantendi pa' Sassari Tutti umpari pa la ziddai". Mercoledì 7 agosto alle 20.30, nella terrazza sotto le stelle di corso Trinità “Luna piena al parco”, apericena dedicato alla poesia e alla musica del Boccaccio serata letteraria, dell'associazione Ma… Donne. Giovedì 8 agosto alle 20.30 l'associazione MAB teatro al cinema Quattro Colonne porterà in scena lo spettacolo dal titolo “Peggio di un Bastardo” di Charles Mingus, con la voce di Daniele Monachella e la tromba di Giovanni Passino.

Sabato 10 agosto alle 11.30, presso la pinacoteca nazionale di Sassari in piazza Santa Caterina 4 “Il Filo Rosso” Billie Holiday. La signora canta il blues, con Denise Fatma Gueye, per la rassegna musicale della Polifonica Santa Cecilia. Il 13 agosto, alle 20.30, nella piazzetta Sant’Apollinare si terrà “Adotta una piazza”, XIII edizione, organizzata dal Gremio dei Contadini.

A detta del primo cittadino “La festa grande di Sassari deve tornare a essere una festa. È patrimonio immateriale dell'Umanità perché è una delle più antiche processioni. Non è più accettabile che sia più simile a una corrida o a una faida politica. Ritorniamo alla spiritualità e alla sua valenza storica, reali valori della tradizione”.

Alla presentazione, avvenuta nella sala Giunta di Palazzo Ducale, erano presenti, oltre a Campus, l'assessora alla Cultura, Sport, Attività educative e Pari Opportunità Rosanna Arru e la funzionaria del Settore Cultura Elisa Fiori.