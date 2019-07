Scoperta dai Carabinieri la “casa dello spaccio”, in manette un pusher 32enne

Ecco di chi si tratta

Di: Alessandro Congia

I Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Cagliari hanno arrestato per il reato di traffico illecito di sostanze stupefacenti un noto pregiudicato di 32 anni, Simone Bellu.

Durante un ordinario servizio di perlustrazione, i Carabinieri, transitando in via Piero della Francesca, notavano la presenza di numerosi individui e pertanto, insospettiti, si avvicinavano nei pressi del civico 7/C. Giunti sul posto, i militari entravano all'interno del civico avvertendo dei movimenti sospetti all'ultimo piano.

Raggiunto immediatamente, il soggetto poi arrestato si dava a precipitosa fuga per le scale ma, nel tentativo di chiudersi il portoncino di ingresso alle spalle, gettava dalla finestra diverse buste, poi risultate contenere stupefacente, che venivano immediatamente raccolte dal personale intanto rimasto alla base del palazzo.

Effettuata la perquisizione domiciliare e personale dei presenti, veniva rinvenuto oltre 1900 euro in banconote di piccolo taglio, oltre 1.300 grammi di stupefacente del tipo marijuana, oltre 60 grammi di hashish e circa 5 grammi di cocaina, tutto suddiviso in decine di dosi pronte per lo spaccio. All’interno dell’abitazione i militari della sezione Operativa hanno scoperto una vera e propria casa dello spaccio, infatti è stato rinvenuto e sottoposto a sequestro anche un autentico sistema di videosorveglianza dotato di due telecamere, un videoregistratore ed uno schermo, per il controllo esterno condominiale degli accessi. In particolare lo stupefacente, nascosto in diversi nascondigli dell’abitazione, veniva rinvenuto addirittura anche all’interno del freezer, noto metodo di essicazione per la successiva lavorazione chimica e trasformazione nel cosiddetto “fumo”. Immediatamente arrestato e tradotto presso gli uffici del comando provinciale carabinieri, il soggetto è stato ristretto presso la casa circondariale di Uta in attesa del rito di convalida.