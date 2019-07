Mortale a Selargius, nei guai l’automobilista che è scappato

Alla fine si è costituito presso gli uffici del Comando Polizia Municipale

Di: Alessandro Congia

Era alla guida della Smart sulla quale viaggiava il giovanissimo 18enne Andrea Tiepido, morto sul colpo dopo il terribile impatto con la Panda: al Comando di Polizia Municipale di Selargius, atteso dal comandante Marco Cantori, si è presentato D.D., 40 anni, l’automobilista che per l’appunto era alla guida della piccola utilitaria. L’uomo, sotto shock per quanto accaduto ieri mattina, si era allontanato a piedi, vagando per parecchie ore: è stato denunciato per omicidio stradale e per omissione di soccorso.

Sempre per omicidio stradale è stato denunciato anche F.S., 56 anni che era alla guida dell'altra vettura coinvolta nell'incidente, una Fiat Panda. Le due utilitarie si sono scontrate all'incrocio fra via Nenni e via delle Azalee.

Purtroppo per Andrea Tiepido, giovanissima promessa dell’Asd Futura Calcio Sales, non c’è stato nulla da fare: la comunità selargina è sotto shock, per una giornata, quella di ieri, da dimenticare.

Una giornata da dimenticare

Quattro le vittime della strada in appena 12 ore. All’alba, i due pregiudicati inseguiti dai Carabinieri (Perra, deceduto in piazza San Benedetto e Lianas invece a Settimo), poi nella stessa mattinata il 18enne Andrea Tiepido e sempre poco prima di pranzo, l’infermiere del Brotzu, Fabrizio Manno, 52enne, di Pirri, morto in via Cinquini dentro la sua auto, una Hyundai, ribaltatasi sull’asfalto).