Sorso. Accusa un malore in spiaggia: muore un 59enne

I bagnanti hanno provato ad aiutarlo

Di: Redazione Sardegna Live

Questa sera, domenica 19 giugno, un uomo di 59 annni, di Sorso, è morto nella spiaggia della Marina di Sorso. L'uomo era sull'arenile con la famiglia quando ha accusato un malore. Ha urlato per chiedere aiuto, prima di essere preda di convulsioni.

I bagnanti hanno provato ad aiutarlo e hanno cercato inutilmente un defibrillatore nella spiaggia e nella passeggiata che la sovrasta. All'arrivo dell'ambulanza i soccorritori non hanno potuto fare più nulla per lui.

Al.medico non è rimasto altro da fare se non costatarne la morte per arresto cardiaco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Porto Torres.