Tragedia a San Vito. Muore in auto infilzato dal guard-rail

Incidente intorno alle 19:15 al km 78 statale 387

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente mortale a pochi chilometri da San Vito, al km 78 della strada statale 387, appena dopo la galleria.

Intorno alle 19:15, per cause ancora da accertare, un 44enne, nato in Germania di origini sarde, alla guida di un Nissan Qashqai ha perso il controllo dell’auto che è stata trafitta dal guard rail. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno provveduto ad estrarre il corpo l’uomo e ad affidarlo al personale medico inviato dal 118. Per l’uomo non c’era nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri del nucleo Radiomobile del Comando Stazione di San Vito per gli accertamenti e i rilievi di legge.