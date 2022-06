Cagliari. Mamma denunciata per abbandono di minore

Lascia il figlio di 5 anni da solo a casa. Le urla del piccolo attirano l'attenzione

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri a Cagliari i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno denunciato, alla Procura della Repubblica, per abbandono di minore, una 43enne donna ucraina, recentemente immigrata in Sardegna.

I militari alle due di notte sono intervenuti in una via del quartiere di Pirri in quanto alcuni passanti avevano segnalato al 112 le urla di un bambino provenire da un appartamento. Giunti sul posto, i carabinieri hanno trovato un altro figlio della donna, di 19 anni, che, come spiegato dai militari, ha confermato come sua madre si fosse momentaneamente allontanata lasciando a casa il figlio di 5 anni.

Il piccolo si è spaventato per l'assenza della madre, tanto da fare un gran baccano, che ha tirato l'attenzione dei passanti. Il portone dell'appartamento è stato aperto dai Vigili del fuoco. Presente anche un medico per verificare le condizioni del bambini. La madre è rientrata a casa dopo circa un'ora.