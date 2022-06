Sanluri. Cede tetto in eternit: travolti due operai, uno è gravissimo

Trasportato in codice rosso, con elisoccorso, all'ospedale Brotzu di Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

Questa mattina in un'azienda agricola di Sanluri era in corso la raccolta di rotoballe di fieno da ricoverare in un apposito spazio coperto. Secondo quanto appreso, la procedura di scarico prevedeva il passaggio su un tetto in eternit che a un certo punto ha ceduto travolgendo due operai del posto, uno di 59 anni e l'altro di 45.

Dei due ha riportato le conseguenze più gravi il secondo, schiacciato dal materiale che stavano trasportando. È stato trasportato in codice rosso, con elisoccorso, all'ospedale Brotzu di Cagliari.

Sul luogo si trovano ora i Carabinieri della Stazione di Sanluri e quelli del Nucleo Operativo della locale Compagnia per indagare sulle dinamiche che hanno prodotto l'incidente sul lavoro.