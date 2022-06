Cagliari. Vigili del fuoco impegnati nella notte per diversi incendi

Per tutti gli interventi sono stati avviati gli accertamenti per stabilire le cause.

Di: Redazione Sardegna Live

Vigili del fuoco di Cagliari impegnati nella notte per diversi incendi di sterpaglie e masserizie in alcune aree del quartiere di Sant'Elia, nel capoluogo sardo.

Il primo intervento in un'area periferica adiacente a viale Salvatore Ferrara, il secondo in un'area adiacente ad alcuni palazzi nei pressi di via Vespucci e il terzo all'interno di un'area tra le palazzine di via Utzeri e via Schiavazzi.

IL VIDEO