Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale a Olbia intorno alle 16,30.

I Vigili del fuoco del locale Distaccamento sono intervenuti in seguito allo scontro avvenuto in via Petta, angolo via Forteleoni.

Due le autovetture coinvolte, una persona trasportata al pronto soccorso dal personale del 118. Sul posto anche i Carabinieri.