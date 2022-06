Giornata da 33 incendi in Sardegna: in campo numerosi velivoli

Nove gli interventi arei registratisi oggi

Di: Redazione Sardegna Live

In data odierna, su un totale di 33 incendi occorsi sul territorio regionale, si segnalano nove interventi arei del Corpo forestale. Oltre ai mezzi del CFVA in volo anche due Canadair della flotta nazionale.

Allarme a Bottidda, in località Nuraghe Larattu, dove l’incendio ha percorso una superficie di circa un ettaro di bosco di roverella. A Modolo in fumo alberi di olivo e macchia mediterranea. A Calangianus, in località Monti della Jescia, le fiamme hanno percorso una superficie di pascolo alberato.

Forestali in azione anche a Sassari, in località La Landriga. Due gli elicotteri in azione in questo caso, provenienti dalle basi regionali di Bosa e Alà dei Sardi. Coinvolti anche gli uomini di Forestas, la squadra della Compagnia barracellare di Sassari, i Vigili del fuoco di Sassari e due squadre di volontari delle associazioni di Olmedo e Sassari. L’incendio ha percorso una superficie di circa un ettaro di uliveti e incolti.

Roghi anche a Villaputzu, dove sono intervenuti due elicotteri del Corpo forestale e un Canadair di stanza a Olbia. Per le fiamme divampate a Macomer, in località Suppiu, le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso.

Paura a Villacidro, dove l'incendio è scoppiato in località Su Filixi. Lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Villacidro e Guspini, coadiuvato dal personale elitrasportato a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi di Marganai e Pula. Attorno alle ore 18 è intervenuto un Canadair prima impegnato a Villaputzu. Sono intervenute le squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Villacidro, i VVF di Cagliari e tre squadre di volontari delle associazioni di Siliqua, Gonnosfanadiga e San Gavino. Le fiamme hanno rischiato di coinvolgere due capannoni della zona industriale e le operazioni di spegnimento, anche in questo caso, sono in corso.

Infine, fiamme a Romana e Bono, dove oltre ai mezzi di terra hanno operato diversi velivoli.