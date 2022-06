Fiamme alle porte di Sassari: ambio dispiegamento di mezzi per arginare il rogo

Vigili del Fuoco, barracelli, Forestale e due elicotteri della Protezione civile sul posto. Il rogo è divampato intorno alle 13

Di: Redazione Sardegna Live

Un imponente rogo sta minacciando il territorio alle porte di Sassari. Le fiamme stanno interessando l’area di Maccia Crabili, nella borgata de La Landrigga. Segnalato intorno alle 13, l'incendio è divampato rapidamente e sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco.

Intervenute anche quattro unità dei barracelli, la Forestale e due elicotteri della Protezione civile, che hanno effettuato diversi lanci d’acqua prelevando da un bacino nelle vicinanze. L’incendio, fanno sapere i vigili, è momentaneamente circoscritto e sotto controllo, ma per lo spegnimento servirà tempo.

Sulle cause del rogo stanno indagando gli uomini della Forestale, ma allo stato attuale non è stata ancora presa in considerazione nessuna ipotesi.