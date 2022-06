Neonata morta a Burgos. Il sindaco: "Famiglia non ha problemi economici, siamo sconvolti"

Le parole del primo cittadino: "Dobbiamo dimostrare affetto a questa famiglia distrutta. Non sarà facile dimenticare"

Di: Redazione Sardegna Live

Ore di grande turbamento per la comunità di Burgos, dopo il drammatico episodio avvenuto circa 24 ore fa, quando una bimba di appena cinque giorni è stato trovato privo di vita in casa della madre 28enne. La giovane è finita nel registro degli indagati insieme alla sorella e ai genitori, tutti conviventi sotto lo stesso tetto, con l'ipotesi di reato di abbandono di incapace. Il sindaco Leonardo Tilocca, intervistato dall'Ansa, commenta così l'episodio: "In questo momento, come primo cittadino e anche come compaesano di questa famiglia, posso soltanto esprimere profondo sconcerto. Tutta la cittadinanza è sconvolta per questo episodio. Credo che il nostro compito ora sia quello di stare vicini alla famiglia".

La 28enne aveva partorito la piccola in casa, appena cinque giorni prima che venisse trovata priva di vita nell'abitazione. "Siamo una piccola comunità - riprende il primo cittadino - e quindi ci conosciamo tutti. Nessuno si poteva immaginare una cosa simile, tra l'altro stiamo parlando di una famiglia economicamente a posto, non hanno necessità di nulla, ma di quello che accade all'interno delle mura domestiche molte volte si viene a saperlo soltanto a fatti accaduti". Il sindaco ha avuto modo di parlare col padre della 28enne, il nonno della bimba morta. "Stamattina sono riuscito a parlargli - racconta - e a parte lo stato d'animo che tutti possono immaginare, mi ha detto che almeno fisicamente stanno tutti bene".

"Ora mi confronterò con gli assistenti sociali - spiega l'amministratore - e per quanto riguarda quello che rientra nelle nostre mansioni posso dire che faremo tutto il possibile affinché questo dolore venga attutito in qualche modo. Dobbiamo dimostrare affetto a questa famiglia e faremo tutto il necessario. Viviamo tutti questo dramma, c'è una famiglia distrutta e anche una vita che purtroppo non c'è più. Non sarà facile dimenticare e andare avanti, ma - ribadisce - noi staremo vicini a questa famiglia per aiutarla a superare questo bruttissimo momento".