Cagliari. Si ripresenta a casa della madre maltrattata nonostante divieto: arrestato 21enne

Il giovane alloggiava presso una comunità ed era stato allontanato dalla casa familiare

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri sera a Cagliari, al termine di una serie di accertamenti, i carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto in flagranza di reato, per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, un 21enne di Sestu.

Secondo quanto riferito il giovane, ristretto presso la comunità L'Aquilone e già gravato da precedenti denunce, alle precedenti 20.30, in violazione del divieto impostogli dal Gip presso il Tribunale di Cagliari, si è recato presso l'abitazione della madre e del convivente.

L’allontanamento dalla casa familiare consegue a dei maltrattamenti in famiglia ed è spesso preliminare ad una progressione di misure cautelari che può condurre nel tempo dapprima agli arresti domiciliari e poi al carcere, in ragione della minore capacità di contenersi del soggetto denunciato.