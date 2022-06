Quartu. Sorpresi a rubare in auto: arrestati due uomini

L'antifurto satellitare ha allertato la proprietaria che ha contattato i carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Nella tarda serata di ieri, gli agenti del Commissariato di Quartu Sant’Elena hanno tratto in arresto due uomini sorpresi mentre tentavano di rubare un'auto. La proprietaria dell’utilitaria ha contattato il 113 segnalando che l’antifurto satellitare della sua vettura aveva inviato diversi “alert” su un possibile furto in atto.

L’equipaggio della Volante del Commissariato ha raggiunto la locale via Panzini, luogo dove risultava parcheggiata l’auto, sorprendendo due uomini seduti all’interno della stessa, intenti a rovistare l’abitacolo dopo aver forzato la portiera, lato guida.

I due uomini, di 40 e 48 anni, già noti alle Forze di Polizia per numerosi precedenti specifici, sono stati tratti in arresto per tentato furto aggravato in flagranza. Nella mattinata il rito direttissimo.