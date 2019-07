Scoperto con un chilo di cocaina in auto, in manette un 55enne

I militari delle Fiamme Gialle si sono insospettiti dal suo atteggiamento

Di: Alessandro Congia

E’ sbarcato dalla nave in arrivo da Genova e a bordo trasportava cocaina purissima, un chilo per l’esattezza. La Guardia di Finanza di Olbia ha portato a termine un sequestro ingente di stupefacente: a bordo della macchina di un 55enne pugliese ma residente a Milano, è stato scoperto un doppiofondo tra il vano portabagagli e lo schienale del sedile posteriore.

All'interno c'erano due pacchi di cocaina purissima sottovuoto coperti da caffè in polvere e immersi in un barattolo di vernice, accortezze che non sono bastate a confondere il fiuto dei cani antidroga Ober e Daff. L'uomo è stato ammanettato e accompagnato in carcere a Nuchis, a disposizione della Procura.