Cagliari. Incendi vegetazione in diverse località della provincia: tutti gli interventi Vvf

Fiamme a Villa d'Orri, Sant'Elia, Muravera, Pimentel, Serrenti e Villanova Tulo: in azione Canadair e mezzi via terra

Di: Redazione Sardegna Live

Sono in corso interventi dei Vigili del Fuoco per incendi di vegetazione nel cagliaritano e provincia. Un intervento è in atto per un vasto incendio di vegetazione varia e macchia mediterranea dalle 14 circa in località Villa D'Orri, tra il territorio del comune di Sarroch e Capoterra. Sul posto sta operando la squadra di pronto intervento "1A" della sede centrale di viale Marconi con due automezzi e il supporto anche di un'autobotte, un Canadair della Flotta aerea antincendio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, due elicotteri dell'antincendio regionale, squadre del Corpo Forestale Regionale e volontari.

Un altro incendio di sterpaglie nei pressi del quartiere di Sant'Elia e in un'area adiacente all'asse mediano di scorrimento tra i palazzi a Cagliari si è sviluppato intorno alle 13.30, sul posto è intervenuta la squadra terra "4A" del distaccamento cittadino con sede al porto di Cagliari. Gli operatori con due automezzi hanno tempestivamente spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. Arrivato anche un automezzo del Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna.

Un terzo intervento è stato effettuato anche dalla squadra del distaccamento di San Vito in territorio di Muravera, dove gli operatori hanno subito circoscritto il rogo e bonificato l'area prima che le fiamme si potessero propagare ad altre aree. Altri interventi per incendi di vegetazione sono in corso nei territori di Pimentel, Serrenti e Villanova Tulo (Sud Sardegna), in cui stanno operando le squadre di pronto intervento del distaccamento di Sanluri e Mandas.