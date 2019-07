Auto si ribalta, muore un 52enne di Pirri

Sul posto la Municipale, Vigili del Fuoco e il 118

Di: Alessandro Congia

Tragico incidente stradale intorno all’ora di pranzo, nella via Cinquini, all’angolo con via Ranieri Sampante, proprio ai piedi del Colle di San Michele. A perdere la vita un uomo, un infermiere di 52enne, di Pirri, (le generalità non sono state ancora rese note), che per cause ancora da accertare (avrebbe perso il controllo del mezzo urtando un cartello), era a bordo della sua autovettura che si è ribaltata.

Nonostante il tempestivo intervento della squadra di Pronto intervento dei Vigili del Fuoco e dei soccorritori inviati dal 118, il poveretto è deceduto. Gli operatori del 115 hanno provveduto anche alla messa in sicurezza del veicolo coinvolto e della sede stradale. Sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale di Cagliari per gli accertamenti e i rilievi di legge.

*** Notizia in aggiornamento ***