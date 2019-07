Terribile scontro tra due auto, c'è un morto

Tragedia questa mattina nei pressi della 554

Di: Alessandro Congia

Incidente stradale, questa mattina, a Selargius, dove sono rimaste coinvolte due autovetture: i Vigili del Fuoco sono intervenuti per soccorrere gli occupanti e mettere in sicurezza i veicoli e la sede stradale. Un passeggero purtroppo è deceduto, pare si tratti di un giovanissimo 18enne, Andrea Tiepido.

Da richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa del 115, i Vigili di Fuoco del Comando sono intervenuti questa mattina per un incidente stradale sulla via Delle Azalee incrocio con via Pietro Nenni a Selargius all'uscita per la strada statale 554.

Due autovetture coinvolte che per cause ancora da accertare, una (Smart Mercedes) ha impattato con un'altra auto (Fiat Panda) successivamente (la Smart) si è ribaltata, e il passeggero nonostante il tempestivo intervento della squadra di Pronto intervento dei Vigili del Fuoco e dei soccorritori inviati dal 118, è purtroppo deceduto.

Non si hanno notizie del conducente, per ora sono in corso controlli e verifiche nell'area circostante del drammatico evento. Gli operatori VVF hanno provveduto anche alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e della sede stradale. Sul posto anche gli agenti della Polizia municipale di Selargius per gli accertamenti e i rilievi di legge.

