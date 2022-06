Zone industriali del centro Sardegna: “Regna ancora una grave situazione di incertezza”

"In sei mesi niente è stato fatto per tracciare un percorso che definisca il futuro di queste aree. A pagare le spese di questo immobilismo sono le aziende"

Di: Redazione Sardegna Live - foto Confindustria Sardegna Centrale

Nel corso di una riunione tenuta giovedì 16 giugno in Camera di commercio a Nuoro i presidenti di Confindustria Sardegna Centrale, Confcommercio Nuoro-Ogliastra, Confesercenti Nuoro-Ogliastra, CNA Nuoro, Confartigianato Nuoro-Ogliastra hanno espresso “forte preoccupazione e disappunto in merito alla grave situazione di incertezza in cui si trovano le aree ZIR del centro Sardegna, Pratosardo, Siniscola e Tossilo”.

Come da Delibera di Giunta regionale del 29/12/2021, il prossimo 30 giugno scadono i termini per la chiusura della gestione liquidatoria delle ZIR e il conseguente trasferimento di funzioni e patrimonio agli enti subentranti. “Sono trascorsi sei mesi e la situazione è rimasta immutata – affermano i presidenti Giovanni Bitti (Confindustria Sardegna Centrale), Roberto Cadeddu (Confesercenti Nuoro Ogliastra), Agostino Cicalò (Confcommercio Nuoro Ogliastra), Nicola Cadoni (CNA Nuoro) e Giuseppe Pireddu (Confartigianato Nuoro Ogliastra) -. In tutto questo tempo poco o niente è stato fatto per tracciare un percorso che definisca il futuro di queste aree. Premesso che la soluzione migliore sarebbe quella di una riforma generale dei Consorzi industriali sul tavolo della politica da anni, nell’immediato è fondamentale mettere fine alla gestione commissariale delle ZIR con lo stanziamento da parte della Regione delle risorse necessarie a coprire i debiti e consentire il trasferimento delle aree. Fino a quando la Regione non interverrà finanziariamente a chiudere la gestione liquidatoria, non sarà possibile l’avvio di una nuova fase. Anzi, i debiti continueranno ad aumentare così come aumenteranno le già tante criticità di varia natura che da anni rendono questi siti sempre meno competitivi e attrattivi. Non si può andare avanti a forza di proroghe senza che ci sia contestualmente un’azione per definire una strategia di sviluppo. A pagare le spese di questo immobilismo sono le aziende che non hanno alcuna certezza di quello che sarà il futuro del sito in cui hanno investito”.

"Emblematico il caso della ZIR di Pratosardo - continuano i presidenti - la principale area produttiva del centro Sardegna e una delle più importanti per numero di aziende e occupati. Con delibera del 19 settembre 2021 la Giunta comunale ha istituito il Comitato tecnico per l’area produttiva di Pratosardo (composto dai rappresentanti del Comune e delle scriventi associazioni di categoria) per analizzare i documenti presentati dal Commissario liquidatore del Consorzio ZIR Pratosardo e per condividere un accordo di programma da inviare alla Regione per la valutazione dell’eventuale subentro del Comune nel Consorzio e il successivo rilancio della zona industriale. In tutti questi mesi, sebbene la situazione di emergenza pandemica sia finita, nonostante la piena disponibilità data dalle associazioni e le continue sollecitazioni, il Comitato non è stato mai convocato e non è mai stata condivisa la documentazione sulla gestione liquidatoria. Fatto gravissimo che denota una assoluta mancanza di trasparenza. Da dicembre 2021 a oggi, le associazioni non sono state più in alcun modo coinvolte dall’Amministrazione comunale e, al di là della situazione finanziaria e del ripianamento dei debiti, non è stata presentata alcuna idea o strategia per il rilancio di Pratosardo. Associazioni e imprese registrano pertanto l’avvicinarsi del 30 giugno in questo totale silenzio".

"Alla luce di ciò, le scriventi associazioni hanno chiesto alla Camera di commercio di Nuoro di convocare con urgenza un incontro alla presenza dell’Assessore regionale all’Industria, dei consiglieri regionali del territorio e dei Sindaci dei Comuni interessati per capire quali siano i piani della Regione sulle aree ZIR, soprattutto per quanto riguarda il tema delle risorse finanziarie e le strategie di sviluppo".