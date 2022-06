Alghero. Lite una mancata precedenza: muore 62enne algherese

Era ricoverato da una settimana in condizioni gravissime

Di: Redazione Sardegna Live

È morto ieri sera all’ospedale a Sassari Roberto Delrio, l'automobilista di 62 anni di Alghero, in coma da una settimana, dopo una lite per una mancata precedenza con un motociclista di 40 anni.

I due si erano incrociati in via XX Settembre il pomeriggio del 9 giugno e dopo avere rischiato l'incidente per una mancata precedenza, si erano insultati reciprocamente. Secondo la ricostruzione degli agenti del Commissariato di Alghero, il 62enne in auto (a bordo della quale c'era anche il figlio 15enne e un amico del ragazzo) aveva inseguito il motociclista raggiungendolo verso al fine di via XX Settembre, nei pressi del Liceo scientifico. Qui era scoppiata la lite e l'automobilista, colpito da un pugno al volto, era caduto battendo la testa per terra e perdendo conoscenza. L'uomo era stato trasportato al pronto soccorso e poi all'ospedale di Sassari dove era stato ricoverato in Rianimazione.

Il motociclista, identificato e rintracciato dalla Polizia, era stato denunciato per lesioni. Ora la sua posizione si aggrava.