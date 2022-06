Domusnovas. Entra a casa del parroco e ruba 600 euro più vari monili in oro e argento: arrestato

In manette un 54 di Iglesias

Di: Redazione Sardegna Live

Si è introdotto nella casa parrocchiale e ha rubato 600 euro, provento delle offerte dei fedeli, più monili in oro e argento del parroco.

Un 54enne di Iglesias è stato arrestato dai carabinieri per furto in abitazione. L'episodio è avvenuto ieri a Domusnovas. Il 54enne si è introdotto nella casa parrocchiale della chiesa di Sant'Ignazio da Laconi, attualmente in uso al parroco, rubando vari monili in oro e argento e le offerte dei fedeli. Ma non è riuscito a fuggire in tempo: i carabinieri lo hanno bloccato e arrestato. Denaro e oggetti d'oro e d'argento sono stati recuperati e già restituiti.