Scappano dai Carabinieri, due morti: tragica fine in piazza San Benedetto e a Settimo San Pietro

Un folle inseguimento, poi la tragica fine in due distinti episodi

Di: Alessandro Congia

Una notte movimentata per i Carabinieri, coinvolti in due folli inseguimenti che si sono conclusi con la morte di due persone. Il primo episodio è avvenuto a Quartu Sant’Elena, quando la pattuglia della Radiomobile incrocia Giorgio Perra, 42enne di Quartu Sant'Elena già noto alle forze dell'ordine numerosi reati (guida in stato di ebbrezza, evasione, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, estorsione, furto e rapina).

L’uomo, alla vista dei militari del 112, si è dato immediatamente alla fuga a bordo della sua Alfa 166, per poi schiantarsi contro un muro in via Manzoni, a Cagliari, proprio all’angolo con la centralissima piazza San Benedetto. Il 42enne è deceduto sul colpo, i soccorritori non hanno potuto che constatare le gravissime ferite riportate durante l’impatto. L’auto della vittima pare fosse anche sprovvista di assicurazione.

Settimo San Pietro

Altro fatto di sangue stavolta a Settimo San Pietro, quando a perdere la vita è il 47enne Felice Lianas, con precedenti penali per maltrattamenti in famiglia e già arrestato in passato per furto, riciclaggio, guida senza patente e resistenza a pubblico ufficiale: Lianas era a bordo di una moto insieme a un 38enne. Anche in questo caso, alla vista dei Carabinieri ha accelerato ed è stato inseguito dalla gazzella: il 47enne ha poi perso il controllo del mezzo e si è schiantato su un muro di una casa. Lianas è morto sul colpo mentre il passeggero è stato immediatamente trasportato in ospedale in codice rosso.