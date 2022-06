I giovani e la donazione del sangue: 75 assegni di merito destinati agli studenti universitari

Al concorso promosso dall'Avis Regionale della Sardegna, grazie al finanziamento del progetto da parte dell’Assessorato regionale all’Igiene e Sanità, hanno partecipato 117 universitari che hanno generosamente donato circa 508 sacche di sangue

Di: Redazione Sardegna Live

La donazione del sangue per la Sardegna è di vitale importanza per il crescente numero di operazioni di trapianti ma soprattutto per la presenza di un elevato numero di persone affette da Beta Thalassemia. L’obiettivo dell’autosufficienza su base locale e regionale diventa perciò molto più impegnativo, è necessaria quindi una forte azione di proselitismo, rivolta soprattutto ai giovani, affinchè un sempre maggior numero di persone doni il sangue. Donare il sangue in Avis è un atto d’amore anonimo, gratuito, volontario e associato.

In questo contesto, l’Avis Regionale della Sardegna grazie al finanziamento del progetto da parte dell’Assessorato regionale all’Igiene e Sanità, ha bandito un concorso per l’assegnazione di n°75 assegni di merito destinati agli studenti universitari che hanno conseguito la Laurea triennale o la Laurea Magistrale/Specialistica o a Ciclo Unico nell’anno solare 2021, iscritti ad una delle sedi Avis Comunali della Sardegna, che abbiano effettuato almeno una donazione di sangue intero e/o plasma negli anni solari 2019-2020-2021.

L’impegno profuso da tutte le Avis ha raggiunto un eccellente risultato finale. Al concorso hanno partecipato 117 studenti delle Università/Facoltà che hanno generosamente donato circa 508 sacche di sangue.

L’Avis Regionale ringrazia tutti gli studenti, i Rettorati delle Università della Sardegna, i Professori delle Facoltà della Sardegna e tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita dell’iniziativa.

A tal fine, per gli studenti che sono stati riconosciuti vincitori di concorso, Avis regionale Sardegna, ha indetto - per l’assegnazione degli assegni di merito - la manifestazione conclusiva organizzata su ambito regionale che si svolgerà il giorno Sabato 18 Giugno 2022 alle h. 10,00 - presso la sala convegni del Lazzaretto di Cagliari, via dei Navigatori, n.1 .