Pullman dell’Arst in fiamme, panico a bordo del mezzo: l’autista riesce a far scendere i passeggeri

Paura nella tarda serata di oggi, sul posto i Vigili del Fuoco

Di: Alessandro Congia

Panico questa sera per un incendio sviluppatosi a bordo del bus di linea dell'Arst, che rientrava verso Cagliari. Da richiesta pervenuta alla Sala operativa del 115, la squadra "4A" del distaccamento cittadino dei Vigili del Fuoco Cagliari, è intervenuta intorno alle 21.20 in località Perd'e Sali, frazione del comune di Sarroch, per l'incendio di un mezzo di linea in transito che, per cause ancora da accertare, è andato a fuoco.

Fortunatamente nessun passeggero è rimasto coinvolto, il conducente ha chiamato il numero di emergenza 115 e si è allontanato in tempo. Sul posto la squadra di pronto intervento con un'autopompa, supportata anche da un'autobotte della sede centrale del Comando. Gli operatori hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area circostante e la sede stradale. Sul posto anche un automezzo antincendio del Corpo Forestale per spegnere la vegetazione circostante dove le fiamme si sono propagate.

L'area e la strada sono state temporaneamente interdette alla circolazione stradale per le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza. Le cause del rogo sono in fase di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco.

La direzione Arst

Intanto l'Arst rende noto che "i pochi passeggeri a bordo, per precauzione, erano stati fatti scendere dal conducente del mezzo e quindi allontanare, a distanza di sicurezza. È stato infatti l’autista del mezzo ad accorgersi per primo del principio di incendio. Lo stesso, dopo aver azionato, nel rispetto delle procedure di emergenza, l’estintore di bordo senza successo, provvedeva dunque immediatamente a chiamare i Vigili del fuoco".